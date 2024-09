Wasserkrise führt zu Kommunikationskrise: Land legt Protokolle vor

Nachdem seit zumindest einer Woche das Klagenfurter Trinkwasser mit Fäkalbakterien verunreinigt ist, gibt es nun Kritik am Krisenmanagement der Stadt. Dem widersprach die Stadt am Mittwoch nach einer Sitzung zur Wasserkrise in Klagenfurt mit Experten des Landes Kärnten.

Land legte Gesprächsprotokoll vor

Neben Stadtpolitikern hatte sich zuvor Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zu Wort gemeldet. In einem Brief an Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) kritisierte er zu wenig Transparenz. Und: Zum Teil hätten Stadt und Stadtwerke Hilfe nicht angenommen, die vom Land und von Wasserverbänden angeboten worden war. Auf APA-Anfrage konkretisierte ein Sprecher von Kaiser, dass die Stadt ein Unterstützungsangebot vom Katastrophenschutz des Landes am vergangenen Freitag „definitiv und nachweislich abgelehnt“ habe: „Die angebotenen Unterstützungsleistungen reichten von der Koordination eines möglichen Assistenzeinsatzes des Bundesheeres, über Hilfe bei der Wasserlieferung/Paketierung bis hin zum Einsatz eines AT-Alerts (Anmerkung: der Handy-Warnung)“, hieß es aus dem Büro des Landeshauptmannes. Das wurde auch mit einem Gesprächsprotokoll unterlegt, das der APA vorliegt.

Stadt widerspricht Vorwürfen

Dem widersprach Scheider am Mittwoch vehement. Auch bei einer Sitzung mit Fachexperten des Landes am Mittwoch sei davon keine Rede gewesen. Zum Einsatz allgemein habe es vielmehr großes Lob gegeben: „Wir haben einen Römischen Einser bekommen für die Abarbeitung des Einsatzes“, erklärte dazu Einsatzleiter Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr. „Seitens der Stadt wird seit Bekanntwerden der Situation alles getan, um die Bevölkerung einerseits auf dem Laufenden zu halten und zu informieren, aber auch um eine reibungslose Trinkwasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten“, betonte Bürgermeister Scheider in einer Presseaussendung nach der Sitzung am Mittwoch. Der Aufforderung von Kaiser nach mehr Transparenz am man seitens der Stadt nach. Mehr dazu hier: Reaktion auf Kaiser-Brief: „Arbeiten auf Hochtouren“. (APA/Red., 25.9.2024)