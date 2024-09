Tiefe Wunde: Hund biss Spaziergängerin in den Oberschenkel

Der Bullterrier sprang die Frau daraufhin an und biss ihr in deren Oberschenkel.

Der Bullterrier sprang die Frau daraufhin an und biss ihr in deren Oberschenkel.

Am Dienstagnachmittag, 24. September, spazierte eine 53-jährige deutsche Staatsangehörige mit ihrem Bullterrier Rüden bei der Knappenwelt in Tarrenz am Fußweg. Nach wenigen Metern kam es zu einem Aufeinandertreffen mit einer anderen Spaziergängerin, ebenfalls 53 Jahre alt, welche einen Hund der Rasse Lagotto bei sich hatte.

Hund attackierte Spaziergängerin

Zu dem Zeitpunkt waren beide Hunde angeleint. „Der Bullterrier verhielt sich zunehmend aggressiv und zog heftig an der Leine. Die Halterin verlor die Kontrolle und der Hund löste sich von der Leine. Zeitgleich packte die Halterin des Lagotto ihren kleinen Hund und nahm ihn schützend in die Arme“, schildert die Polizei den Vorfall. Der Bullterrier sprang die Frau daraufhin an und biss ihr in deren Oberschenkel.

Tiefe Bisswunde

Die andere Hundehalterin konnte ihren Bullterrier in der Folge am Halsband packen und zurückziehen. Die Verletzte begab sich dann selbständig in das Krankenhaus Zams, wo eine tiefe Bisswunde am Oberschenkel festgestellt wurde. Der Vorfall wurde am heutigen 25. September zur Anzeige gebracht.