„Demo für bessere Verkehrspolitik“ sorgt für Bus-Anhaltungen

Teilnehmer gehen auf der Strecke Lendkai – Keplerstraße – Josefigasse zum Endpunkt am Mariahilfer Platz. Hier kommt es zu Verkehrsbehinderung.

Am Freitag

Teilnehmer gehen auf der Strecke Lendkai – Keplerstraße – Josefigasse zum Endpunkt am Mariahilfer Platz. Hier kommt es zu Verkehrsbehinderung.

Veröffentlicht am 25. September 2024, 21:31 / ©Holding Graz/Lupi Spuma

Die Versammlung beginnt am Freitag, 27. September um circa 10 Uhr am Lendkai beim BRG Kepler. Teilnehmer gehen auf der Strecke Lendkai – Keplerstraße – Josefigasse zum Endpunkt am Mariahilfer Platz.