Pilotprojekt Kleblach-Lind: Ausbau vom Glasfaser- und Stromnetz

In der Gemeinde Kleblach-Lind wird das Glasfasernetz umfassend ausgebaut, während gleichzeitig das bestehende Strom-Ortsnetz erneuert und verstärkt wird. Das innovative Pilotprojekt, das in enger Zusammenarbeit von Kelag-Connect und Kärnten Netz umgesetzt wird, soll die Infrastruktur der Gemeinde fit für die Zukunft machen.

Zukunftssichere Infrastruktur für die Gemeinde

„Wir sind überzeugt, dass wir in den nächsten Jahrzehnten über eine zukunftssichere Infrastruktur in unserer Gemeinde verfügen werden“, sagt Manfred Fleißner, Bürgermeister von Kleblach-Lind. Er zeigt sich erfreut, dass der Glasfaserausbau bereits in vollem Gange ist und gleichzeitig das Stromnetz modernisiert wird. Die Kooperation zwischen Kelag-Connect und Kärnten Netz, bei der die beiden Netzbetreiber ihre Arbeiten koordinieren und gemeinsame Synergien nutzen, ist in Kärnten einzigartig und ein echtes Pilotprojekt.

Glasfaser für 93 Prozent der Haushalte

Kelag-Connect wird in Kleblach-Lind insgesamt 370 Gebäude, darunter 470 Wohnungen und Betriebsstätten, mit einem leistungsfähigen Glasfasernetz ausstatten. Die Arbeiten umfassen die Verlegung von 14,5 Kilometern Glasfaserleitungen, wovon 13 Kilometer im Rahmen des Projekts eigenwirtschaftlich finanziert werden. „Wir erschließen hier 93 Prozent der Gebäude in der Gemeinde“, erklärt Petra Rodiga-Laßnig, Leiterin von Kelag-Connect. Bisher haben sich mehr als 40 Prozent der Bewohner für einen Glasfaseranschluss entschieden, und noch bis Ende Oktober 2024 können weitere Haushalte einen Anschluss beantragen.

Modernisierung des Stromnetzes

Parallel zum Glasfaserausbau modernisiert Kärnten Netz das Strom-Ortsnetz: Acht bestehende Trafostationen werden umgebaut, zwei neue Stationen errichtet, und es werden insgesamt 30,5 Kilometer Kabel verlegt – darunter 3,5 Kilometer 20-kV-Kabel und 27 Kilometer Niederspannungskabel. Zusätzlich werden 150 neue Kabelschränke aufgestellt.

Kooperation mit regionalen Unternehmen

Umgesetzt wird das Projekt in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern: Das Bauunternehmen NPG aus Gmünd und der Technik-Dienstleister Infra-Connect aus Krems in Kärnten sind maßgeblich am Bau der Glasfaserinfrastruktur und der Erneuerung des Stromnetzes beteiligt. Nach Abschluss der Arbeiten plant Kärnten Netz, das bestehende Freileitungsnetz in Kleblach-Lind größtenteils zu demontieren, darunter 1,3 Kilometer 20-kV-Freileitungen.