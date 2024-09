Über drei Promille: 33-Jähriger stürzte 20 Meter ab und wurde verletzt

Am 25. September gegen 11.13 Uhr gingen zwei Männer (33 und 37 Jahre alt) zu Fuß auf der alten Laternserstraße in Richtung Batschuns (Gemeinde Zwischenwasser im Bezirk Feldkirch in Vorarlberg). Vermutlich aufgrund der erheblichen Alkoholisierung (über drei Promille) verlor der 33-Jährige das Gleichgewicht und stürzte über eine steile Böschung circa 20 Meter in die Tiefe. Aufgrund des steilen Geländes musste der Mann von der Bergrettung geborgen werden. Durch den Sturz erlitt der Mann diverse Schürfwunden und wurde vom Rettungshubschrauber C8 in das LKH Feldkirch geflogen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Laternserstraße für ca. 50 Minuten gesperrt werden.