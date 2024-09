Erster ART&EAT Markt der Villa Rainer begeisterte die Besucher

Es war ein wahres September-Highlight: der erste Kunst- und Kulinarikmarkt direkt am Seeufer. „Unser erster ART&EAT Markt ist zu einem erfolgreichen Ende gekommen. Wir haben in den zwei Tagen mehr als 300 Leute begrüßen dürfen und sind uns sicher, dass der Wörthersee mehr solche Veranstaltungen benötigt“, erklärt Anna Truppe, Eventmanagerin der Villa Rainer. Somit kann man sich auch in Zukunft über tolle Events freuen. Du kennst die Villa Rainer noch nicht? In unserem vorherigen Artikel erzählen wir mehr über die Villa am Wörthersee und ihre neuen Besitzer: Perfekter Sommerausklang: Unvergessliche Events in der Villa Rainer – 5 Minuten

©johannabacher.fotografie | Am Art&Eat Markt gab es eigens gefertigte Handwerkskunst. ©johannbacherfotografie | Direkt neben dem Seeufer fand das spektakuläre Event der Villa Rainer statt. ©johannbacherfotografie | Es gab so einiges zum Kosten. ©johannbacherfotografie | Viele Schmuckstücke konnte man hier entdecken.

Kunst, Genuss und Musik am ART&EAT Markt

Es war ein Tag voller Kreativität, leckeren Schmankerln und Musik. Viele Aussteller, Köche und Sänger aus Kärnten waren für die Besucher vor Ort. Auch Alpakas der Familie Ischepp von der Petzen waren anwesend. Rückblickend sind die Veranstalter mehr als zufrieden und möchten nochmal jeden einzelnen für seinen Besuch danken.