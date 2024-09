Wolken und Wind: Dieses Wetter erwartet Kärnten am Donnerstag

Am Donnerstag werden in Kärnten viele Wolken und teils kräftiger Wind erwartet.

Veröffentlicht am 25. September 2024, 21:47 / ©Daniel Schöffmann

Der Donnerstag bringt den Kärntnern vor allem viele Wolken. Laut Prognose von GeoSphere Austria dominieren diese am Vormittag bereits in Oberkärnten, während im Osten des Landes aufgrund des Föhns noch längere sonnige Phasen möglich sind. Im Laufe des Tages schließen sich die Wolkendecken jedoch auch in Unterkärnten und es werden Regenschauer erwartet. Regional ist mit lebhaftem bis kräftigem Wind aus Südwesten zu rechnen. Dieser ist auch verantwortlich für die milden Temperaturen: Stellenweise können die Temperaturen morgen bis zu 23 Grad erreichen.