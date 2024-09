Südföhn bringt Wetterwechsel: Regen im Westen, Sonne im Osten

Österreich befindet sich unter dem Einfluss einer kräftigen südwestlichen Strömung. In der Westhälfte ziehen zeitweise dichtere Wolkenfelder durch, die jedoch am Alpennordrand durch den aufkommenden Südföhn immer wieder aufbrechen. Im Südwesten setzt im Laufe des Tages Regen ein, während es im Rest des Landes, insbesondere im Osten, noch länger sonnig bleibt.

Südwind schwächt abends ab

Am Abend schwächt sich der föhnige Südwind ab, und in der Nacht breitet sich der Regen weiter aus. Im Bergland, am Alpenostrand und im Osten weht der Wind kräftig aus Süden, während es im Flachland an der Alpennordseite eher schwach windig bleibt. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 8 und 15 Grad, tagsüber steigen sie auf 17 bis 25 Grad.