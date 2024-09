Wolken und Sonnenschein wechseln sich am Donnerstag ab

Am Donnerstag werden bis zu 25 Grad erwartet.

Veröffentlicht am 25. September 2024, 22:05 / ©5 Minuten

„Am Donnerstag lebt im Vorfeld einer Kaltfront kräftiger Südwestwind auf, etwa im Paltental oder entlang der Südsteirischen Weinstraße. Dazu wechseln sich dichtere Wolken mit Sonnenschein ab“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Am Vormittag dominieren demnach die Wolken, am Nachmittag immer mehr der Sonnenschein. „Am trübsten schaut der Tag im Oberen Murtal aus“, wissen die Experten. Es soll aber bis zum Abend trocken bleiben. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 6 und 13 Grad, die Höchstwerte erreichen bis zu 25 Grad.