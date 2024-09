Stadt bezieht Stellung: Darum wurden keine SMS-Warnungen verschickt

Im Rahmen des heutigen Pressegesprächs mit Verantwortlichen und Experten zur Wasserkrise in Klagenfurt kam auch die Frage auf, warum die Stadt keine SMS-Warnungen verschickt hätte. Nun bezog die Stadt in einer Presseaussendung dazu Stellung.

Medien und StadtKommunikation seien schneller gewesen

Wie man informiert, sei es richtig, „dass es am Freitag, 20. September 2024, ein Telefonat auf Verwaltungsebene zwischen Land und Stadt bezüglich einer möglichen SMS-Warnung an die Bevölkerung gegeben hat“. Zu diesem Zeitpunkt (18.30 Uhr) seien jedoch bereits viele Bürger über die ausgesprochene Trinkwasserwarnung durch die Gesundheitsbehörde informiert worden. Zudem hätten zu diesem Zeitpunkt fast alle Medien und auch die „StadtKommunikation“ selbst bereits mehrfach über die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde informiert gehabt. „Der hohe Informationsgrad in der Bevölkerung war beispielsweise daran erkennbar, dass zu diesem Zeitpunkt schon ein massiver Ansturm auf Wasser und Mineralwasser in den Geschäften stattfand“, erklärte die Stadt in dem Statement weiter. Zu diesem Zeitpunkt sei seitens der Stadt bereits an der Organisation einer Wasserverteilung gearbeitet worden.

„Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen getroffen“

Ein leitender Mitarbeiter nimmt dazu wie folgt Stellung: „Ich habe am Freitag auf Basis meiner zu diesem Zeitpunkt vorgelegenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen diese Entscheidung getroffen und ich stehe nach wie vor dazu. Es war allerdings ein Fehler von mir, den Bürgermeister als die zuständige Entscheidungsinstanz nicht darüber zu informieren“.

Bürgermeister erst heute in Kenntnis gesetzt

„Unabhängig davon wurde heute in der Besprechung des Einsatzstabes von allen anwesenden Behördenvertretern des Landes bestätigt, die Stadt und die Stadtwerke haben die richtigen Schritte gesetzt“, heißt es weiter in der Aussendung. Der Bürgermeister habe laut der Aussendung der „StadtKommunikation“ erst im Rahmen einer Pressekonferenz am 25. September 2024 durch eine Anfrage eines Journalisten Kenntnis über dieses Thema erhalten. Generell gab es seitens des Landes Kritik am Krisenmanagement der Stadt. In einem Brief an Bürgermeister Scheider kritisierte Landeshauptmann Peter Kaiser die intransparente Kommunikation in der Krisensituation und forderte ein tägliches Update. Dieses kam postwendend von der Stadt: Man arbeite auf Hochtouren an der Behebung der Verunreinigung. Weitere Vorwürfe, dass Hilfsangebote vom Land zurückgewiesen worden seien, dementierte Bürgermeister Scheider, woraufhin aus dem Büro des Landeshauptmanns Protokolle zur Dokumentation entsprechender Gespräche vorgelegt wurden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2024 um 23:25 Uhr aktualisiert