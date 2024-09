Kollision: Rennfahrer versuchte auszuweichen – es krachte trotzdem

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Rennradfahrer im Zuge einer Trainingseinheit mit seinem Rennrad auf der B110 Plöckenpass-Bundesstraße von Mauthen in Fahrtrichtung Kötschach. Im Zentrum von Kötschach fuhr er die B110 in Richtung Norden, als von Osten plötzlich eine 59-jährige Frau hinter einem geparkten Wagen, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, in Richtung Westen über die Fahrbahn lief, wie die Polizei in einer Aussendung informiert.

Es kam zur Kollision

„Um eine Kollision mit der Dame zu verhindern, versuchte der 26-jährige mit seinem Rennrad nach links in Richtung Fahrbahnmitte auszuweichen, was ihm jedoch nicht gelang. Der 26-jährige konnte nicht mehr ausweichen beziehungsweise rechtzeitig stehenbleiben. Durch die Kollision fielen beide Beteiligten zu Boden. Der 26-jährige leistete der 59-jährigen Frau sofort Erste Hilfe“, heißt es von der Polizei. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Der 26-jährige Rennradfahrer lehnte eine Mitfahrt mit dem Rettungsdienst ab.