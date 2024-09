Pensionistin (86) wurde in Wernberg von Auto erfasst

Eine Pensionistin wurde in Wernberg von einem Auto erfasst.

Veröffentlicht am 26. September 2024, 06:18 / ©5 Minuten

Eine 34-jährige Villacherin war am Mittwochnachmittag in ihrem Wagen im Gemeindegebiet von Wernberg unterwegs, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Die Autofahrerin kollidierte mit einer 86-jährigen Fußgängerin, welche die Fahrbahn zirka 70 Meter westlich eines Schutzweges querte. Durch den Aufprall wurde die Pensionistin auf die Motorhaube und in weiterer Folge auf die Fahrbahn geschleudert. Sie musste vom Rettungsdienst mit Verletzungen ins LKH Villach eingeliefert werden.

