Landwirt schwer verletzt: 10 Tonnen Mais entleeren sich auf Straße

Gegen 15.30 Uhr lenkte ein 70-jähriger Landwirt seine Zugmaschine mit einem voll beladenem Einachsanhänger (ca. 10 Tonnen Mais) auf der L 256 von Aigen kommend in Richtung Plesch. Auf Höhe des Straßenkilometers 8,475 löste der Lenker aus Unachtsamkeit den Hebel für den Kipper aus, wodurch sich dieser öffnete und der gesamte Mais während der Fahrt auf die Fahrbahn entleert wurde.

E-Biker-Fahrer konnte Mais nicht ausweichen und stürzte

„Durch die dadurch verursachte Instabilität der Hinterräder des Traktors verlor der Mann die Herrschaft über sein Fahrzeuggespann und kam in der darauffolgenden Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Die Zugmaschine kam auf der Straßenböschung auf der rechten Längsseite zu liegen. Der Anhänger kippte ebenfalls auf die rechte Seite und ragte quer bis in die Fahrbahnmitte hinein“, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Und weiter: „Ein 79-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark, er war der erste einer vierköpfigen nachkommenden E-Bikergruppe, konnte dem auf der Fahrbahn verteilten Mais nicht mehr ausweichen. Er kam zu Sturz, stürzte in den betonierten Straßengraben und wurde leicht verletzt.“

Landwirt schwer verletzt im Krankenhaus

Die nachfolgenden E-Bikefahrer konnten rechtzeitig ihr Fahrzeuge zum Stillstand bringen. Der Landwirt wurde vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht, wo er aufgrund von schweren Verletzungen (Serienrippenbrüchen) stationär aufgenommen werden musste. Die mit den Lenkern durchgeführten Alkomattests verliefen beiderseits negativ.

L 256 für gesamten Verkehr gesperrt

Die L 256 war bis 18.25 Uhr während der Aufräumarbeiten zur Gänze für den Verkehr gesperrt. Neben der Straßenmeisterei Mureck waren die Freiwilligen Feuerwehren St. Anna-Aigen, Frutten-Gießelsdorf und Fehring mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 35 Kräften im Einsatz.