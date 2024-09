Jurist übernimmt jetzt Leitungsposten beim Magistrat Villach

Martin Fiedler hat mit Anfang September beim Magistrat Villach seine Arbeit als Leiter der Geschäftsgruppe 4 aufgenommen. „Mit Martin Fiedler gewinnt Villach einen Juristen mit Management-Qualitäten und langjähriger Erfahrung, sowohl in der Privatwirtschaft, als auch in der öffentlichen Verwaltung“, ist sich Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sicher.

War als Jurist im Magistrat Wien tätig

Fiedler maturierte am BG und BRG St. Martin und studierte anschließend Rechtswissenschaften in Graz und Wien. Zudem absolvierte der Villacher ein internationales Masterstudium in Law & Economics. Nach beruflichen Stationen in der Privatwirtschaft, im Kulturmanagement und als Rechtsanwaltsanwärter war Fiedler die letzten 16 Jahre als Jurist im Magistrat Wien tätig. Während seiner Tätigkeit für die Bundeshauptstadt war er ein halbes Jahr zur Europäischen Kommission, Generaldirektion Wettbewerb, abgeordnet und vertrat zwei Jahre lang die österreichischen Bundesländer im Sozialschutzausschuss der Europäischen Union.

Veränderungen an der Magistratsspitze

Der neue Geschäftsgruppenleiter freut sich auf seine neue Aufgabe. „Ich freue mich auf meine Stadt und darauf, mein Wissen und meine Erfahrung für Villach und seine Menschen einbringen zu können“, sagt der Kunst- und Kulturbegeisterte. Notwendig wurde die Neubesetzung durch die Veränderungen an der Magistratsspitze nach dem Wechsel des ehemaligen Magistratsdirektors Christoph Herzeg im Sommer zur „Kelag Energie & Wärme GmbH“. Am 1. November übernimmt Georg Wuzella, der bisherige Leiter der Geschäftsgruppe 4, den Posten des Magistratsdirektors.