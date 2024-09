„Im Herbst“: Liezen bekommt einen KFC

Kentucky Fried Chicken, eine Tochtergesellschaft der internationalen Gastronomiekette Yum, führt 27 Standorte in Österreich und der Slowakei. Erst kürzlich wurden zwei Neueröffnungen in Kärnten, ein Standort in Klagenfurt (bereits geöffnet) und einer in Villach, bekannt. Nun soll auch eine neue Filiale im obersteirischen Liezen folgen.

„Im Herbst“ wird eröffnet

Wann aber wird denn genau eröffnet? „Leider haben wir noch kein genaues Eröffnungsdatum“, heißt es von der KFC-Pressestelle auf Anfrage von 5 Minuten. Auch bezüglich der genauen Adresse des Standortes hält sich KFC aktuell noch bedeckt. Es wird aber bereits nach Mitarbeitern für die neue Filiale gesucht, die laut Stellenausschreibung im Herbst noch eröffnen wird: „Wir suchen für unsere geplante Neueröffnung im Herbst 2024 in Liezen“, steht dort geschrieben.

„Menü ist in gesamt Österreich gleich“

Auf die Frage, ob bei dem neuen Standort in Liezen besondere Specials auf der Speisekarte stehen werden oder ob die gleichen Produkte wie bei anderen Filialen angeboten werden, antwortet KFC: „Das Menü ist in gesamt Österreich gleich.“