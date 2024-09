Stubenberghaus am Schöckl schließt nun vorerst seine Pforten

Es konnte bislang kein Pächter für das Stubenberghaus am Schöckl gefunden werden.

Es konnte bislang kein Pächter für das Stubenberghaus am Schöckl gefunden werden.

Veröffentlicht am 26. September 2024, 08:10 / ©Holding Graz

Wer schon einmal am Schöckl war, kennt das Stubenberghaus am Grazer Hausberg ganz bestimmt. Beliebt ist es vor allem auch für Freunde der pflanzlichen Küche, da sich reichlich vegane Auswahl auf der Speisekarte findet. Bereits im Vorjahr hieß es, dass ein neuer Pächter gesucht wird.

Derzeitiger Pächter verabschiedet sich, Nachfolge gesucht

Nach zehn Jahren unter der Führung des derzeitigen Pächters, Michael Weixler, sollte die Hütte in neue Hände kommen. „Der Österreichische Alpenverein, Sektion Graz, sucht ab Juli 2024 engagierte PächterInnen für das allseits beliebte und in einem Top-Zustand befindliche Stubenberghaus nahe der steirischen Landeshauptstadt“, hieß es im Herbst 2023 in einer Ausschreibung des Alpenvereins.

Stubenberghaus schließt nach Wochenende

Wie „Mein Bezirk“, berichtet, soll das Stubenberghaus nach Ende dieser Woche seine Pforten vorerst schließen. Weixler hört auf und ein neuer Pächter konnte bislang nicht gefunden werden. An Bewerbern hat es zwar nicht gemangelt, ein geeigneter Nachfolger war jedoch nicht dabei, so der Alpenverein. Aus diesem Grund stehen Wanderer ab kommenden Montag, den 30. September 2024 beim Stubenberghaus vor verschlossenen Türen. Mit einer Wiedereröffnung vor dem Frühjahr 2025 ist nicht zu rechnen.

Traditionsreiches Haus ist liebgewonnener Ort zum Einkehren

Die Schutzhütte des Alpenvereins gilt seit Ewigkeiten als beliebter Treffpunkt für junge und alte Bergfreunde. Auch zahlreiche Tagesgäste bewegt die Hütte zum Einkehren. Seit 1990 steht das Haus auch unter Denkmalschutz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2024 um 08:13 Uhr aktualisiert