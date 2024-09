Stau übersehen: Lenker (22) in Klein-LKW eingeklemmt

Ein 52-jähriger Slowake fuhr am Mittwoch, 25. September 2024 gegen 12.30 Uhr, mit einem Sattelkraftfahrzeug samt Anhänger auf der A25, Welser Autobahn Richtung Wels. Zur gleichen Zeit lenkte ein 22-jähriger Rumäne einen Klein-Lkw dahinter. Im Bereich Au an der Traun, Gemeinde Marchtrenk, Bezirk Wels-Land, musste der 52-Jährige sein Fahrzeug staubedingt vor einer Baustelle anhalten. Der Rumäne prallte daraufhin gegen das Heck des Sattelanhängers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22-Jährige in dem stark beschädigten Klein-Lkw eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwrack geborgen werden und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wels eingeliefert.