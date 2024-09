Lange Nacht der Museen in Kärnten: 76 Kulturstätten öffnen ihre Türen

Bei der Pressekonferenz in Klagenfurt wurden heute die Stationen und Programmpunkte für die Lange Nacht der Museen in Kärnten vorgestellt.

Bei einer Pressekonferenz im Klagenfurter Künstlerhaus wurden heute, Mittwoch, die Programmpunkte für die ORF-Lange Nacht der Museen vorgestellt. Dieses österreichweite Event ist mittlerweile ein Fixpunkt im Kulturkalender und findet dieses Jahr bereits zum 24. Mal statt. 660 Museen, Galerien und Kultureinrichtungen in ganz Österreich öffnen ihre Türen für Besucherinnen und Besucher und bieten ein vielfältiges Programm. In Kärnten beteiligen sich am 5. Oktober von 18 Uhr bis 24 Uhr insgesamt 76 Einrichtungen, davon alleine 52 in Klagenfurt. In Villach nehmen sechs Kulturstätten an dem Event teil.

23 Kulturstätten mit speziellem Angebot für Kinder

„Es freut mich besonders, dass 23 Kunst- und Kulturstätten ein spezielles Angebot für Kinder und Jugendliche erstellt haben, um sie an Kunst und Kultur heranführen zu können“, hielt Kulturreferent und Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Präsentation des diesjährigen Programmes fest. Sein Dank gelte allen teilnehmenden Museen, Galerien sowie den Kulturschaffenden, -vermittelnden und -anbietenden, besonderss dem ORF.

Klagenfurt: Entdeckungsreise durch Landes- und Kulturgeschichte im kärnten.museum

Im Spiegelsaal des Amtes der Kärntner Landesregierung wird die Ausstellung „Nische“ von Eva Funk gezeigt. In ihrem Werk steht die Taube für Widerstand und Resilienz. Durch die Installation wird der Spiegelsaal um eine neue Perspektive erweitert und es eröffnet sich ein Dialog über die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Während der „Langen Nacht“ wird im kärnten.museum die Entdeckungsreise durch die Landes- und Kulturgeschichte sowie den Naturraum Kärntens anschaulich und bürgernah zugänglich gemacht. Zusätzlich im Programm: Die Sonderausstellung „Immer auf Sendung“ findet zum 100. Geburtstag des Radios statt. Für Kinder bietet die wissens.wert.welt eine magische Entdeckungsreise durch das kärnten.museum. Kinder und Erwachsene staunen dabei gleichermaßen und entdecken in der Mitmach-Ausstellung „Zauberei hautnah“ die Welt der Zauberei von Merlin bis Hogwarts und werden in die Geheimnisse der Kartenspielertricks und die Geheimnisse unserer Wahrnehmung eingeweiht.

Sechs Stationen in Villach

In Villach nehmen sechs Kulturstätten an der Langen Nacht der Museen teil. In der Galerie Freihausgasse/Galerie der Stadt Villach können Besucher ab 18 Uhr die multimediale Ausstellung „Zwischenzone“ des St. Veiter Künstlers Lorenz Friedrich bewundern. In der KK-Galerie führt die Künstlerin, Galeristin und Psychotherapeutin Karin Küstner-Pohl selbst durch ihre Ausstellung, bei der Besucher in eine Welt verborgener Emotionen und Geschichten eintauchen können. Im Museum der Stadt Villach erwartet die Besucher schließlich eine interaktive Sonderausstellung zu „Glück/Happiness“, bei der spannende Geschichten von Menschen und auch zahlreiche Mitmachstationen für Kinder und Erwachsene geboten werden.

Auch Wolfsberg und Bleiburg machen mit

Aber nicht nur in Klagenfurt und Villach, auch in anderen Kärntner Orten öffnen Museen und Kulturstätten am 5. Oktober von 18 bis 24 Uhr ihre Pforten für Interessierte. So kann man etwa im Museum im Lavanthaus in Wolfsberg die Ausstellung „Vogelparadies Lavanttal“ besuchen und um 21 Uhr an der Nachtstadtführung „Schauriges Wolfsberg“ teilnehmen. Auch im Werner Berg Museum in Bleiburg macht man die Nacht zum Tag. Dort können die Besucher mehr über die schicksalhafte Liebesbeziehung zwischen Christine Lavant und Werner Berg erfahren.