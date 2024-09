Demonstration sorgt für Verzögerungen in der Klagenfurter Innenstadt

Die Demonstranten treffen sich gegen 17 Uhr am Alten Platz in Klagenfurt.

Die Plattform AKTION DEMOKRATIE Kärnten/Koroška lädt am heutigen Donnerstag alle interessierten Kärntner zur Teilnahme an einer Demonstration in Klagenfurt ein. Gemeinsam wollen die Aktivisten „ein starkes Zeichen für soziale Gerechtigkeit und Demokratie setzen“ und „sich gegen rechte, demokratiegefährdende Tendenzen stellen„. Der Treffpunkt ist um 17 Uhr am Alten Platz.

Kundgebung am Theaterplatz

Um 17.15 Uhr startet dann der Marsch in Richtung Bahnhofstraße. Die Route zieht sich über die Burggasse, den Neuen Platz, die Wiesbadener Straße, die Ursulinengasse und den Theaterplatz. Dort findet eine Schlusskundgebung mit Musik und Redebeiträgen statt. Geplantes Ende der Demonstration ist um 19 Uhr.