Rauchwarnung: Bewohner sollen alle Fenster schließen

In Niederösterreich brannte ein Müllhaufen.

Veröffentlicht am 26. September 2024

Der Alarm ging in der Nacht auf den heutigen Donnerstag, den 26. September, gegen 1.45 Uhr ein: Ein Sperrmüllhaufen in Einsiedl, Bezirk Tulln, Niederösterreich, ging in Flammen auf. Der Sperrmüllplatz wurde nach dem Hochwasser provisorisch eingerichtet. 15 Feuerwehren mit 110 Helfern mussten zu dem Großbrand ausrücken. Bagger und Radlader kamen zum Einsatz, um den Müll auseinanderzubringen und zu löschen.

Warnung für Bewohner

Gegen 7 Uhr konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Durch AT-Alert wurden die Bewohner in der Umgebung gewarnt. Wegen der starken Rauchentwicklung wird geraten, die Fenster geschlossen zu halten und Gebäudelüftungsanlagen abzuschalten. Betroffen sind die Gemeinden Einsiedl, Dietersdorf, Gollarn, Abstetten und Judenau. „Die Warnung gilt vorläufig bis Mittag“, heißt es.

