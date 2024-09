Neu bei BILLA, BIPA und Co.: Das ändert sich jetzt bei allen Filialen

Ab sofort können Kunden von BILLA, BILLA PLUS, BIPA, Penny und ADEG auf den Ausdruck ihres Rechnungsbelegs verzichten und stattdessen die digitale Rechnung nutzen. Damit kann der Papierverbrauch reduziert werden und auch über vergangene Einkäufe, welche in der jö App gespeichert werden, hat man den Überblick.

Großteil der Rechnungen landet im Eimer

Jedes Unternehmen in Österreich ist seit 2016 gesetzlich dazu verpflichtet, seinen Kunden für alle Einkäufe und Bezahlungen einen Kassabeleg auszugeben. „Laut Schätzungen des Wirtschaftsbunds werden 70 Prozent der Kassabons für Einkäufe unter 30 Euro ausgestellt. Der Großteil davon landet im nächsten Mistkübel“, erläutert Nikolai Scheurecker, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. Der Großteil der Konsumenten gibt zudem an, gar keinen Beleg zu benötigen.

Ressourcen sparen und Papierverbrauch reduzieren

Zusammen genommen werden im heimischen Handel und in der Gastronomie täglich rund sieben Millionen Transaktionen verbucht. Die Folge: Österreichs Händler drucken pro Tag Einkaufsrechnungen im Ausmaß von rund 1.500 Kilometern – und das bezieht sich lediglich auf Einkaufsrechnungen für unter 30 Euro. Laut Berechnungen des Wirtschaftsbunds entspricht das in etwa der Entfernung von Wien nach Oslo und auf das Jahr gerechnet dem Holz von etwa 2.000 Fichten. „Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehen bestens zusammen. Der Handel nutzt jede sinnvolle Chance, in beiden Bereichen führend zu sein. Durch digitale Lösungen wie die elektronische Rechnung sparen wir Ressourcen, reduzieren Papierverbrauch und bieten gleichzeitig einen schnelleren, bequemeren Service. So gestalten wir eine nachhaltige Zukunft, in der Effizienz und Umweltschutz Hand in Hand gehen“, sagt Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich.

Digitale Rechnungen in mehr als 2.300 Standorten in Österreich

Aus diesem Grund bietet der jö Bonus Club allen jö Mitgliedern ab sofort eine digitale Alternative zur herkömmlichen Papiervariante: „Alle Einkaufsrechnungen der Handelsfirmen BILLA, BILLA PLUS, BIPA, Penny sowie aller teilnehmenden ADEG-Kaufleute, stehen auf Wunsch in der jö äpp zur Verfügung. Aktuell betrifft das österreichweit mehr als 2.300 Standorte“, sagt Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG. „Mit der Digitalisierung der Einkaufsbelege verabschieden wir uns von Zettelwirtschaft und Papierverschwendung und steigern den Service für unsere Kund:innen immens, da der Prozess an der Kassa automatisch abläuft.“

Funktion kann jederzeit aktiviert und deaktiviert werden

„Die digitale Rechnung schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe: Einerseits unterstreichen wir damit unsere umfassenden Schritte in Richtung Digitalisierung und vermeiden im Sinne der Umwelt große Mengen Müll. Andererseits ist es für die jö Mitglieder ein angenehmer Service, jederzeit in der jö äpp jegliche Rechnungen und Einkäufe auf einen Blick zu haben“, erklärt Scheurecker. Die Nutzung der digitalen Einkaufsrechnung ist unabhängig von der Art der Mitgliedschaft möglich, aber nicht zwingend. Um auf ihre Rechnungen künftig digital zugreifen zu können, müssen Kunden in der jö App lediglich den Nutzungsbedingungen zustimmen. Diese Funktion kann jederzeit aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden.

Vergangene Einkäufe im Überblick

Neben der Rechnung im digitalen Format steht den jö Mitgliedern darüber hinaus eine Zusammenfassung vom letzten Einkauf samt Einkaufssumme, Ersparnis, Überblick über die gesammelten Ös sowie eine Liste der gekauften Artikel zur Verfügung. Für eine schnellere Suche kann diese Liste zudem nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert und bestimmte Rechnungen beispielsweise als Favoriten markiert werden. Auch Umtausche können auf diese Weise bequem und digital abgewickelt werden.

Häufig gestellte Fragen ab wann wird die digitale Rechnung für BILLA, BILLA PLUS, BIPA, Penny und ADEG eingeführt? Ab sofort. Warum gibt es die digitale Rechnung? Durch digitale Lösungen, wie die elektronische Rechnung, werden Ressourcen gespart und der Papierverbrauch reduziert. Auch ein schnellerer und bequemeren Service ist dadurch möglich. Muss ich die digitale Rechnung als jö Mitglied nutzen? Die Nutzung der digitalen Einkaufsrechnung ist unabhängig von der Art der Mitgliedschaft möglich, aber nicht zwingend. Wie kann ich die digitale Rechnung aktivieren? Um auf ihre Rechnungen künftig digital zugreifen zu können, müssen Kunden in der jö App lediglich den Nutzungsbedingungen zustimmen. Kann ich die digitale Rechnung auch wieder deaktivieren? Die Funktion der digitalen Rechnung kann jederzeit aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2024 um 09:13 Uhr aktualisiert