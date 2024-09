Heftiger Unfall in Wetzelsdorf: Motorradfahrerin (24) schwer verletzt

Veröffentlicht am 26. September 2024, 09:44 / ©5min.at

Gegen 19 Uhr waren eine 24-Jährige mit ihrem Motorfahrrad und dahinter ein 28-Jähriger mit seinem Wagen, beide aus Graz, auf der Straßganger Straße unterwegs. „Laut Angaben der 24-Jährigen reduzierte sie auf Höhe Straßganger Straße 207 aufgrund des Rotlichtes einer Ampel ihre Geschwindigkeit, um in der Folge ihr Fahrzeug anzuhalten“, berichtet die Polizei. Der nachfahrende Autofahrer dürfte dies zu spät bemerkt haben und prallte gegen das Motorfahrrad der 24-Jährigen. Die Frau kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert. Der Wagenlenker blieb unverletzt.

Weiterer schwerer Motorradunfall

In der Nacht hat es einen weiteren schweren Motorradunfall im Raum Graz gegeben. Ein 29-jähriger Grazer stürzte stürzte auf der Riesstraße in Kainbach und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Näheres dazu hier: Unfall auf Riesstraße: Biker (29) schwebt in Lebensgefahr.