Aussteller seit Jahrzehnten dabei: Ehrung am Faaker Bauernmarkt

Ehrung am Faaker Bauernmarkt: Thomas Gallob Erich Romauch verabschieden sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Bereits das 30. Jahr ist Erich Romauch mit seinen Schnäpsen, Cider und Holundersaft am Markt vertreten; Fleischer Thomas Gallob sogar schon über 40 Jahre! Beide Aussteller sind heuer zum letzten Mal am Faaker Bauernmarkt vertreten. Vertreter des Tourismusverbandes Finkenstein und Christian Poglitsch (ÖVP), Bürgermeister der Markgemeinde Finkenstein, ergriffen daher die Gelegenheit sich von Herzen bei ihnen für ihre langjährige Treue und ihren Einsatz am Faaker Bauernmarkt zu bedanken. Im Rahmen einer feierlichen Ehrung wurde auf die Jubilare angestoßen.