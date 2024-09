AUVA-Traumazentrum Brigittenau: So sieht der aktuelle Stand aus

Wegen erheblicher Brandschutzmängel musste das AUVA-Traumazentrum Wien-Brigittenau – besser bekannt als Lorenz-Böhler-Spital vorübergehend geschlossen werden. In den vergangenen Monaten folgten einige Übergangslösungen und Maßnahmen zur Wiederaufnahme des Vollbetriebs. Am heutigen Donnerstag, 26. September, teilte die Auva mit, wie der aktuelle Stand der Arbeiten am Bestandsgebäude und der Planungen für einen Modulbau am Standort Brigittenau aussieht. Die Leistungen am Standort Brigittenau sollen 2025 zusammengeführt werden. „Das Bestandsgebäude muss brandschutztechnisch weiter ertüchtigt werden, um die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter zu gewährleisten“, heißt es.

Geplante Maßnahmen Erweiterung der Trockensteigleitung: Die Trockensteigleitung, die im Brandfall zur Wasserversorgung dient, wurde im August fertiggestellt.

Die Trockensteigleitung, die im Brandfall zur Wasserversorgung dient, wurde im August fertiggestellt. Brandschutz-Beschichtungsarbeiten: Seit März laufen Brandschutz-Beschichtungen im Untergeschoss und Tiefparterre. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Dezember 2024 andauern.

Seit März laufen Brandschutz-Beschichtungen im Untergeschoss und Tiefparterre. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Dezember 2024 andauern. Entfernung brennbarer Materialien: Ab Dezember beginnt die Entfernung sämtlicher brennbarer Materialien im Bettenturm, darunter Holztüren und Wandverkleidungen.

Ab Dezember beginnt die Entfernung sämtlicher brennbarer Materialien im Bettenturm, darunter Holztüren und Wandverkleidungen. Bau einer Nasssteigleitung: In den weiterhin genutzten Gebäudeteilen wird eine permanent mit Wasser gefüllte Nasssteigleitung installiert, um im Brandfall rasches Eingreifen zu ermöglichen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits.

Fertigstellung bis Sommer 2025

Für Sommer 2025 ist die bauliche Fertigstellung des Modulbaus vorgesehen. Die Planung geht aktuell in großen Schritten voran. „Die Ausarbeitung der Unterlagen für die behördliche Einreichung des Bauprojektes befindet sich in der finalen Phase und wird bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Im Oktober beginnt die zweite Phase des europaweiten Vergabeverfahrens, mit dem Ziel, die Vergabe im Dezember 2024 abzuschließen“, heißt es. Um das Interimsgebäude errichten zu können, muss das Parkhaus abgerissen werden. Voraussichtlich bis Ende November bleibt dieses bestehen. Ersatzparkplätze für Mitarbeiter werden angemietet.

©AUVA / Raphaela Raggam Übersicht der einzelnen Schritte auf dem Weg zum Interimsbau des Traumazentrums Wien-Brigittenau.

Interimsgebäude wird errichtet