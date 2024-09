Hund riss sich los und biss Frau (53) in Oberschenkel

Am Dienstag, dem 24. September, gegen 16 Uhr kam es in Tarrenz, Bezirk Imst, Tirol, zu einem Zwischenfall zwischen zwei Hundehalterinnen. Eine 53-jährige Deutsche war mit ihrem Bullterrier Rüden spazieren, als sie auf eine andere Spaziergängerin, eine 53-jährige Österreicherin, mit einem Lagotto traf. Beide Hunde waren angeleint. Der Bullterrier verhielt sich allerdings aggressiv, riss sich los und rannte auf die andere Hundebesitzerin los. Diese nahm ihren Hund sofort hoch in die Arme, um ihn zu schützen. Der Bullterrier sprang die Frau an und biss ihr in deren Oberschenkel. Die andere Hundehalterin konnte ihren Bullterrier in der Folge am Halsband packen und zurückziehen. Die Verletzte ging selbst ins Krankenhaus Zams, wo eine tiefe Bisswunde festgestellt wurde. Der Vorfall wurde am nächsten Tag zur Anzeige gebracht.