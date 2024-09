Wasser-Problematik: Kräfte des Bundesheers sind in Klagenfurt angekommen

Veröffentlicht am 26. September 2024, 10:35 / ©Martin Weiler/Bundesheer

Aufgrund der Assistenzanforderung des Magistrates der Landeshauptstadt Klagenfurt über die Landesalarm- und Warnzentrale unterstützen seit den frühen Morgenstunden rund 20 Soldaten des österreichischen Bundesheers die Stadt bei der Trinkwasser-Bereitstellung. Mehr dazu unter: „Wasserkrise in Klagenfurt: Bundesheer wird eingesetzt, drei weitere Orte betroffen„. „Die Sicherheit der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität. Das Bundesheer leistet in Kärnten wertvolle Unterstützung, um die Trinkwasserversorgung in öffentlichen Einrichtungen, wie Schulen, sicherzustellen“, erklärt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Einsatzdauer vorerst auf 14 Tage festgelegt

Die geplante Einsatzdauer wird vorerst auf zehn bis 14 Tage festgelegt. Zudem werden drei Trinkwassercontainer mit einem Fassungsvermögen von je 10.000 Liter zur Verfügung gestellt. Bezogen wird das Wasser aus einem sauberen Hochbehälter. „Ein Container steht am Messegelände für die Abholung von sauberem Trinkwasser bereit und ein zweiter am Gelände der Stadtwerke zum Abfüllen von Trinkwasser für öffentliche Einrichtungen“, heißt es seitens des Bundesheeres. Der dritte Trinkwassercontainer ersetzt jeweils den leer werdenden Container an einer der beiden Örtlichkeiten.

Wasseraufbereitungsanlagen kommen ab Montag zum Einsatz

Mit kommendem Montag, dem 30. September 2024, ist dann eine Bereitstellung von sauberem Trinkwasser mithilfe zweier Wasseraufbereitungsanlagen geplant, welche jeweils 10.000 Liter aufbereitetes Wasser pro Stunde sicherstellen können.