Alkolenker verursacht Unfall – schiebt Freund die Schuld in die Schuhe

Veröffentlicht am 26. September 2024, 10:49 / ©BMI/KK

Der 27-jährige Kroate war im Stadtgebiet von Wels am linken Geradeausfahrstreifen der Eisenhowerstraße unterwegs. Er überfuhr die Sperrlinie und bog vor einem anderen Auto, gelenkt von einem 27-jährigen Iraker, am Linksabbiegefahrstreifen in die Bahnhofstraße ein, dadurch kam es zum Zusammenstoß.

Alkolenker versucht Verantwortung abzuwälzen

Im Auto des Kroaten befanden sich insgesamt vier Personen, die allesamt alkoholisiert waren. Zunächst gab sich einer der anderen Insassen als den verantwortlichen Unfalllenker aus. „Anhand von Zeugenaussagen konnte aber der Kroate als Lenker festgestellt werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille und der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.