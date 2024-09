15-Jähriger tot: Unfall nahm tragisches Ende

Der schwere Unfall spielte sich am 19. September gegen 17.05 Uhr in Bruck an der Aschach, Bezirk Grieskirchen, ab. Der 15-Jährige war mit seinem Mofa mit dem Auto einer 41-jährigen Frau frontal kollidiert. Dabei wurde der Schüler über das Auto geschleudert und kam schwer verletzt hinter dem Fahrzeug zu liegen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ärzte kämpften um sein Leben, doch leider vergeblich. Am gestrigen Mittwoch, dem 25. September, erlag der 15-Jährige im Kepler Uniklinikum seinen Verletzungen.