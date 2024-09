In Graz: 80.000 Besucher bei größter Herbstmesse der Steiermark erwartet

Von Donnerstag bis Montag (26. bis 30. September 2024) findet die größte Herbstmesse der Steiermark am Messegelände in Graz statt.

Am gestrigen Mittwoch, den 25. September fand um 18 Uhr schon das sogenannte „Einfahren“ für den Vergnügungspark als Auftakt der Grazer Herbstmesse statt. Bis zum Montag stehen die Fahrgeschäfte und vieles mehr bei der Grazer Messe für Besucher zur Verfügung.

400 Aussteller auf rund 60.000 Quadratmeter

Bis zu 80.000 Besucher können sich auf rund 60.000 Quadratmetern über 400 Austeller von Bauen+Wohnen, Brautmoden, Gamefusion oder Mode+Lifestyle bis zu Tanz informieren. Darunter sind bekannte Unternehmen wie Lush, BeThrifty, HGD Bavaria, Perhofer Alternative Heizsysteme und viele weitere mit Ständen oder auch Workshops vertreten. Für Swifties gibt es aufgrund der abgesagten Taylor-Swift-Konzerte in Wien gratis Eintritt als kleines Trostpflaster.

Staus aufgrund verstärktem Verkehrsaufkommen erwartet

Aufgrund des Anreiseverkehrs ist auch mit Stau zu rechnen. Verzögerungen rund um das Messegelände, speziell am Samstag und Sonntag, auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, dem Jakominigürtel oder der Fröhlichgasse scheinen nicht unwahrscheinlich. Da die rund 1.850 Parkplätze am Messegelänge schnell voll sein werden, bietet sich die Tiefgarage in der Merkur Arena sowie die An- und Abreise mit den Öffis als Alternativen an, rät der ARBÖ.