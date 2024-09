Das Weltmuseum Wien hat eine wissenschaftliche Direktorin

Claudia Banz ist eine erfahrene Museumskuratorin. Sie studierte Kunstgeschichte, Romanistik und Archäologie an der Universität Heidelberg und an der Freien Universität Berlin, wo sie 1996 über das höfische Mäzenatentum der Habsburger in Brüssel promovierte. Seit Juni 2017 ist Claudia Banz als Kuratorin für Design und Outreach am Kunstgewerbemuseum der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin tätig. Zuvor leitete Banz von 2011 bis 2017 die Sammlung Kunst und Design der Moderne am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Von 1999 bis 2011 arbeitete Banz als freie Kuratorin an renommierten Häusern wie dem Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, dem Museum Folkwang in Essen oder den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

„Es ist mir eine große Ehre“

„Es ist mir eine große Ehre und Freude, das Weltmuseum Wien ab Februar 2025 als wissenschaftliche Direktorin zu leiten. Das Haus gehört zu den führenden ethnologischen Museen weltweit, es besitzt herausragende Sammlungen und hat sich in den letzten Jahren mit einem innovativen Konzept national und international strategisch neu positioniert. Gemeinsam mit dem hervorragenden Team möchte ich dieses Potenzial programmatisch ausbauen und die Herausforderungen der historischen Verflechtungen durch eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit den Sammlungen in postkoloniale Perspektiven für die Zukunft transformieren“, so Claudia Banz anlässlich ihrer Bestellung.

Sie folgt Jonathan Fine nach

Sabine Haag, Generaldirektorin des KHM-Museumsverbands, freut sich über die Bestellung der neuen wissenschaftlichen Direktorin im Weltmuseum Wien: „Mit Claudia Banz übernimmt eine versierte Museumsexpertin die Direktion im Weltmuseum Wien. Nach der Neubesetzung des Theatermuseums ist dies die zweite wichtige Personalentscheidung des designierten Generaldirektors Jonathan Fine, über die ich mich sehr freue.“„Ich freue mich sehr, dass Claudia Banz, die hervorragende Ausstellungen am Puls der Zeit gemacht hat, mir im Weltmuseum Wien nachfolgt und die innovative, besucherorientierte Öffnung des Museums weiter vorantreiben wird“, so Jonathan Fine, der designierte Generaldirektor des KHM-Museumsverbands, zur Ernennung seiner Nachfolgerin im Weltmuseum Wien.