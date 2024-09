Österreicher verpassen Lotto-Sechser um eine Zahl

Das ist das Ergebnis der Lotto-Ziehung am Mittwoch.

Lotto am Mittwoch

Das ist das Ergebnis der Lotto-Ziehung am Mittwoch.

Veröffentlicht am 26. September 2024, 11:30 / ©ORF / Günther Pichlkostner

Die Ziehung am Mittwochabend endete ohne einen Sechser bei Lotto „6 aus 45“. Bis zum Annahmeschluss hatte niemand einen Tippschein mit den „Sechs Richtigen“, bestehend aus den Zahlen 2, 7, 18, 20, 24 und 37, abgegeben. Damit geht es bei der kommenden Ziehung am Sonntag um einen Jackpot, es warten 1,6 Mio. Euro auf den oder die Sechser.

Eine Zahl fehlte

Zwei Spielteilnehmer hatten gestern Abend einen Fünfer mit der Zusatzzahl 21 auf ihren Tippscheinen. Beim Gewinn in Kärnten war es ein Quicktipp, hier fehlte nur die Zahl 2 auf den Sechser im ersten von zwei gespielten Tipps. Der zweite Fünfer mit Zusatzzahl wurde in der Steiermark via Systemschein erzielt, hier war es die Zahl 18, die auf den Sechser-Gewinn fehlte.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es gestern Abend einen Solo-Sechser. Der Gewinn geht hier an einen Spielteilnehmer aus Oberösterreich. Der richtige LottoPlus Tipp wurde auf einem Normalschein mit dem dritten von sechs Tipps erzielt und ist etwas mehr als 194.000 Euro wert. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde geht es um 200.000 Euro.

Joker

Auch beim Joker gab es gestern Abend keinen Tippschein mit der richtigen Joker-Kombination, damit wartet hier am Sonntag auch ein Jackpot. Für das „Ja“ zum Joker und die richtige Zahlenkombination geht es dann um 400.000 Euro. Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.