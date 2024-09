Streit um Bestellung: Österreicher erhalten Mahnungen von Klarna

Die schwedischen Bank Klarna wickelt Transaktionen im Zahlungsverkehr ab, etwa den Kauf auf Rechnung für Online-Shops. Immer wieder erreichen die Verbraucherschützer der Arbeiterkammer (AK) und des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) zahlreiche Beschwerden und Anfragen zum Zahlungsanbieter Klarna. Das Problem: Zahlreiche Kunden aus Österreich bekommen derzeit Mahnungen von Klarna zugeschickt – und das, obwohl sie die betroffene Ware meist bereits zurückgeschickt oder teils gar nicht erhalten haben. Trotz dessen bestehe Klarna auf eine Bezahlung der Rechnung, heißt es vom VKI zur APA. Diese Praxis führe zu unnötigen Mahngebühren.

Klage gegen Klarna

Die Arbeiterkammer hatte in der Vergangenheit die schwedische Bank Klarna geklagt. Im Zuge dessen erklärte das Handesgericht Wien im Frühjahr 2023 mehrere Klarna-Klauseln für unzulässig. Klarna darf laut dem rechtskräftigen Urteil Nutzer unter anderem nicht mehr zur ausschließlichen Kontaktaufnahme per App oder Website zwingen und auch nicht mehr in seinen Klauseln unterschiedliche Fälligkeiten für Zahlungen nennen – ab Rechnungsdatum, ab Versand oder ab Erhalt der Ware.

Kaufst du gerne online ein? Ja, ich kaufe fast alles im Internet. Ich kaufe hin und wieder online ein. Ich kaufe nur selten im Internet ein. Nein, ich kaufe alles im stationären Handel. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kein neues Problem

Aber: „Nicht nachgewiesen werden konnte, dass Klarna durch die wiederholte Einmahnung von nicht oder nicht mehr bestehenden Forderungen gegenüber Konsumenten gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen hat“, hieß es damals von der AK in einer Aussendung. Das lässt darauf schließen, dass das Problem der Mahnungen bereits seit Längerem besteht.

Was tun?

Was sollten betroffene Kunden jetzt tun? Der VKI empfiehlt, sich bei Problemen an den Verein zu wenden und rechtliche Schritte zu prüfen. Der Verein kann Klarna dann auffordern, sich an die gesetzlichen Regelungen zu halten und auch die Einwände der Kunden, also, dass die Ware zurückgeschickt oder nicht erhalten wurde, zu berücksichtigen. In einigen Fällen, die dem VKI bekannt sind, forderte Klarna trotz allem die Gebühr ein. Die Kunden konnten via Sendungsstatus nachweisen, dass die Bestellung nicht geliefert wurde. Auch einen Rücksendenachweis hatte Klarna für unzureichend befunden und bestand weiterhin auf die Zahlung der offenen Forderung.

Auf der Suche nach Lösungen

Nicht korrekt verarbeitete Rücktritte, nicht gelieferte Bestellungen und dennoch erhaltene Mahnungen sind eines der größten Probleme bei Klarna, die auch der Arbeiterkammer gemeldet werden. Die Zahl der Beschwerden ist laut AK konstant und es gibt keinen erhöhten Anstieg in letzter Zeit. Konsumenten hätten oft Schwierigkeiten, Probleme bei der Zahlungs- und Bestellabwicklung zu lösen, da unklar sei, ob sie diese mit dem Händler oder mit Klarna klären sollten. Der Zahlungsanbieter verweise häufig auf den Händler, der jedoch wiederum auf Klarna verweise. Da der Zahlungsdienstleister die Forderungen in eigenem Namen betreibe, sei es rechtlich schwierig, auf den Händler zu verweisen. Letztlich seien jedoch immer Lösungen im Sinne der Konsumenten gefunden worden. (APA, red. 26.09.2024)