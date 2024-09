Klagenfurts Bundesschulen sitzen nicht mehr auf dem Trockenen

Nachdem am vergangenen Freitag aufgrund einer Grenzwertüberschreitung an Enterokokken-Bakterien im Klagenfurter Trinkwasser die Empfehlung ausgesprochen wurde, nur abgekochtes bzw. gekauftes Wasser zu trinken, wandten sich besorgte Eltern an die 5 Minuten Redaktion. Der Anlass: In den Klagenfurter Bundesschulen saßen Schüler wie Lehrkräfte auf dem Trockenen. Zwar wurden die Magistratsschulen am Montag mit Wasser versorgt, nicht aber die Bundesschulen. Grund waren verschiedene Zuständigkeiten. Mehr dazu unter: Aufregung in Klagenfurt: „Bundesschulen tagelang ohne Wasser“.

Lösung für Klagenfurter Bundesschüler gefunden

Noch am Dienstag sei eine Adressliste der Bundesschulen an die Klagenfurter Stadtwerke übermittelt worden, um Wasserlieferungen logistisch zu bewerkstelligen, heißt es am Donnerstag seitens der Kärntner Bildungsdirektion. Schüler, die ihre Wasserflaschen zu Hause vergessen haben, können nun auch in den Bundesschulen mit genügend Flüssigkeit versorgt werden. „Nach Möglichkeit sollten jedoch eigene, geschlossene Getränke mitgenommen werden“, erklärt Bildungsdirektorin Isabella Penz gegenüber 5 Minuten.

Erste Wasserlieferungen am Mittwoch eingetroffen

Auch Brigitte Magnes, die provisorische Leitung des BRG Viktring, zeigt sich dankbar: „Ich bin sehr glücklich darüber. Bereits am Mittwoch ist die erste Wasserlieferung bei uns eingetroffen!“ Sie spricht ein großes Lob an die Kärntner Bildungsdirektion und die Stadt Klagenfurt aus, dass sofort reagiert worden ist.