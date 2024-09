Fake-Urkunden ausgelegt: Wiener fielen auf DIESE dreiste Masche rein

Im Zeitraum von Jänner bis März dieses Jahres soll ein derzeit unbekannter Mann vor allem in den Wiener Gemeindebezirken Wieden, Margareten und Mariahilf mehrmals falsche Bitcoin-Paper-Wallets, also falsche Urkunden in durchsichtigen Kunststoffhüllen, an öffentlichen Orten ausgelegt haben, um einen Verlust dieser Wallets vorzutäuschen. Die Finder und zumeist späteren Opfer scannten den auf diesen Urkunden ersichtlichen QR-Code, kamen auf eine Fake-Website, wo sie anschließend aufgefordert wurden, ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummern bekannt zu geben.

Opfer überwiesen Geld

Den Opfern wurde weisgemacht, dass sie den auf dem Konto befindlichen Betrag gegen eine Gebühr ausgezahlt bekämen. Nach der Überweisung wurde den Opfern eine Fehlermeldung der Transaktion angezeigt, die sie meist zu weiteren Überweisungen brachte. Die Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Weiters ist es möglich, dass es durchaus noch weitere, als die bisher bekannten, Opfer gibt. Es konnte ein Lichtbild des mutmaßlichen Täters ausgewertet werden.