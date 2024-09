Um 1,6 Mrd. Euro: Im Grazer LKH entsteht ein neues Kinderzentrum

Im Rahmen des neuen Bauprogramms für die Klinik (LKH 2040) sollen rund 1,6 Milliarden Euro in die Modernisierung der Gesundheitsversorgung investiert werden. Die Kinderklinik und die Kinderchirurgie am LKH-Universitätsklinikum Graz sind in die Jahre gekommen. Seit langem verhandeln Bund und Land an der Nachfolge des Bauprogramms LKH 2020, das 2028 abgeschlossen wird. Da Spitalsbauten sehr lange Vorlaufzeiten haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Nachfolgeprogramm zu konzipieren.

Kinderzentrum als Herzstück des Bauprogramms LKH 20240

Daher haben Landeshauptmann Christopher Drexler, Finanzminister Magnus Brunner, Wissenschaftsminister Martin Polaschek, Landesrätin Doris Kampus (in Vertretung von Finanzreferent LH-Stv. Anton Lang) und Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl in der Grazer Burg eine gemeinsame Absichtserklärung zur Umsetzung des Bauprogramms LKH 2040 unterzeichnet. Herzstück dieses Programms, das auf der Preisbasis des Jahres 2023 rund 1,6 Milliarden Euro umfasst, ist der Neubau eines Kinderzentrums am LKH-Universitätsklinikum Graz.

©Land Steiermark/Binder Unterzeichneten in der Grazer Burg die Absichtserklärung für das Bauprogramm am LKH-Universitätsklinikum Graz: LR Karheinz Kornhäusl, LR Doris Kampus, LH Christopher Drexler, Finanzminister Magnus Brunner und Wissenschaftsminister Martin Polaschek (v.l.).

Fertigstellung in 15 bis 20 Jahren

Das Bauprogramm LKH 2040 des LKH-Universitätsklinikums Graz stellt eine umfangreiche Investition in die Modernisierung und Erweiterung der medizinischen, wissenschaftlichen und infrastrukturellen Kapazitäten des Klinikums dar. Ziel ist es, den demografischen und medizinischen Entwicklungen gerecht zu werden, indem die bauliche Substanz erneuert, moderne Prozesse etabliert und die Voraussetzungen für innovative Forschung und Lehre geschaffen werden. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf rund 1,6 Milliarden Euro und werden über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren realisiert.

Das Programm LKH 2040 umfasst unter anderem Neubau des Kinderzentrums: Geplant ist der Bau eines Zentrums mit 65.000 m², das die bisherigen Kliniken für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Kinderchirurgie zusammenführt. Ziel ist es, den akuten Platzmangel zu beheben und Synergien in der Versorgung zu nutzen. Baukosten: zirka 450 Millionen Euro (Preisbasis 2023), Fertigstellung ab 2038 geplant.

Zentralisierung der Labore: Auf 5.000 m² sollen alle Laborleistungen zentralisiert werden. Baukosten: zirka 35 Millionen Euro (Preisbasis 2023)

Neubau der Hämatologie: Notwendig, um innovative Behandlungsformen wie Knochenmarkstransplantationen optimal durchführen zu können.

Realisierung des Kopfzentrums: Vereint die HNO-Klinik mit der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, um wissenschaftliche und klinische Kooperationen zu stärken.

Comprehensive Cancer Center Graz (CCC): Zentralisierung der onkologischen Leistungen, um neue wissenschaftliche Fortschritte und moderne Therapien im Bereich der Krebsbehandlung zu ermöglichen.

Modernisierung der Inneren Medizin: Die Universitätsklinik für Innere Medizin wird erweitert, um den Intensivbereich auszubauen und eine neue Infektiologie-Abteilung zu schaffen.

Grünraum- und Mobilitätskonzepte: Zur Umsetzung des „Green Hospital“-Konzepts soll der Grünraum rund um die Pavillons klimafreundlich gestaltet und das Mobilitätskonzept für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verbessert werden.

Programm LKH 2020 befindet sich in Umsetzung

Aktuell wird das Programm LKH 2020 mit einem Umfang von rund 680 Millionen Euro umgesetzt. Es umfasst unter anderem die Großprojekte „Erweiterung und Generalsanierung des Chirurgiekomplexes“, den Neubau der Radiologie, deren Gleichenfeier gestern stattgefunden hat, sowie das OP-Zentrum und den Vollausbau der Blutbank. Bereits mit dem Programm LKH 2000 wurden mit dem Neubau des LKH Graz-West sowie dem Um- und Zubau der Uniklinik für Innere Medizin wichtige Investitionen in die Gesundheitsversorgung getätigt.