Messer-Raub in Favoriten: Verdächtige nach Fahndung gefasst

In Wien wurde nach einem Raub eine Fahndung eingeleitet.

Veröffentlicht am 26. September 2024, 12:20 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Favoriten wurde am gestrigen Mittwoch, dem 25. September, gegen 22.30 Uhr, zum Schauplatz einer Messer-Attacke im Zuge eines Raubüberfalls. Alarmiert wurde das Stadtpolizeikommando wegen einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Als die Beamten anrückten, trafen sie auf einen 23-jährigen Mann, der mit einem Messer verletzt wurde. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt unverletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Fahndung eingeleitet

„Da es einige Zeugen des Vorfalls gab, konnten diese eine genaue Beschreibung der beiden Tatverdächtigen abgeben. Die zwei Männer sollen nach der Auseinandersetzung in Richtung Reumannplatz geflüchtet sein. Beamte der Polizeidiensthundeeinheit, die sich ebenso an der Sofortfahndung beteiligten, konnten die zwei Tatverdächtigen im Nahbereich anhalten. Unterstützt wurden sie von Beamten der Sondereinheit Wega und auch der Bereitschaftseinheit“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien.

Verdächtige festgenommen

Einer der beiden Männer war ebenso verletzt. Woher seine Verletzungen stammen, wollte er vorerst nicht angeben. „Im Nahbereich der beiden Tatverdächtigen wurde ein Messer und auch ein Schlagring vorgefunden, diese wurden sichergestellt“, heißt es weiter. Die beiden 18-jährigen Syrer wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes vorläufig festgenommen. Der verletzte Tatverdächtige wurde mit der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, ehe es für ihn dann in eine Justizanstalt geht. Der zweite Tatverdächtige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.