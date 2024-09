Remis in Wien: Wieder kein Sieg für Sturm Graz

Das Spiel zwischen FK Austria Wien und SK Sturm Graz hätte ursprünglich schon am 15. September über die Bühne gehen sollen. Aufgrund heftiger Unwetter musste das Duell jedoch abgesagt werden. Das Match wurde gestern nachgeholt, der Anpfiff erfolgte um 18.30 Uhr.

Gleich zwei Pleiten für die Schwoazen

Der SK Puntigamer Sturm Graz legte in letzter Zeit gleich zwei Niederlagen hin. Beim Auftakt der UEFA Champions League in Nordfrankreich verloren die Schworzen mit einem 2:1 gegen Stade Brest. Dann folgte die nächste Pleite beim Bundesligaspiel gegen die Kärntner am vergangenen Sonntag. Torlos verlor Sturm Graz gegen die Wolfsberger Wölfe mit einem 0:3. Näheres zu diesem Spiel kannst du hier nachlesen: Nächste Niederlage: Kärntner Wölfe zwingen Sturm Graz in die Knie.

Spiel gegen Austria endet mit 2:2

Sturm Graz will in der Bundeshauptstadt zurück auf die Siegerstraße kehren, so hieß es von den Schwoazen vor dem Spiel. Dies schafften die Grazer zwar nicht, zumindest gab es gestern aber keine Niederlage. Das Match gegen FK Austria Wien endete mit einem Unentschieden.