Junge Frau (27) in ihrem Auto überfallen

In Burgenland wurde eine junge Frau in ihrem Auto überfallen.

Eine 27-jährige Frau wurde am gestrigen Mittwoch, dem 25. September, um 16.45 Uhr, nach einem kurzen Einkaufs-Zwischenstopp, in ihrem abgestellten Auto von zwei unbekannten Männern überfallen. An der offenen Fahrertür bedrohte ein Mann die Frau mit einem Messer und schlug anschließend den Kopf des Opfers gegen das Lenkrad. Der zweite Täter öffnete zwischenzeitlich die Beifahrertüre und nahm sich ihre Handtasche. Im Anschluss an die Tat flüchteten die beiden Täter in einem Auto. Die Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und in das Spital Wiener Neustadt gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden flüchtigen Männern verlief negativ. Weiteren Erhebungen laufen.