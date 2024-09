Irre! Mann (36) fuhr mit E-Scooter auf Autobahn

Veröffentlicht am 26. September 2024, 13:16 / ©Fotomontage Canva / LPD Steiermark/Huber

Am gestrigen Mittwoch, dem 25. September 2024, gegen 10.20 Uhr wurde bei der Polizei angezeigt, dass ein Mann mit einem E-Scooter auf der A12, Inntal Autobahn, in Innsbruck durch den Wiltener Tunnel fahren würde. Eine Polizeistreife der Autobahnpolizeiinspektion Schönberg konnte den Mann, einen 36-jährigen Ukrainer im Bereich der Abfahrt Innsbruck West antreffen und von der Autobahn bringen. Anzeigen an die zuständige Behörde folgen.