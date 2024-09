Nach jÃ¼ngster Lotto-Sensation: Wieder hat ein Steirer GlÃ¼ck gehabt

Ver├Âffentlicht am 26. September 2024, 14:04 / ┬ęORF / G├╝nther Pichlkostner

Am vergangenen Sonntag kam es zu einer wahren Lotto-Sensation: Ein Steirer knackt den Siebenfachjackpot und gewinnt ├╝ber 11 Millionen Euro. Damit wurde Lottogeschichte geschrieben. Es ist n├Ąmlich der zweith├Âchste jemals erzielte Gewinn in ├ľsterreich bei Lotto.

Gestrige Lottoziehung ohne Sechser

Die Ziehung am gestrigen Mittwochabend endete ohne einen Sechser bei Lotto ÔÇ×6 aus 45ÔÇť. Bis zum Annahmeschluss hatte niemand einen Tippschein mit den ÔÇ×Sechs RichtigenÔÇť, bestehend aus den Zahlen 2, 7, 18, 20, 24 und 37, abgegeben. Damit geht es bei der kommenden Ziehung am Sonntag um einen Jackpot, es warten 1,6 Millionen Euro auf den oder die Sechser.

Steirer tippte F├╝nfer mit Zusatzzahl

Zwei Spielteilnehmer hatten gestern Abend einen F├╝nfer mit der Zusatzzahl 21 auf ihren Tippscheinen. Beim Gewinn in K├Ąrnten war es ein Quicktipp, hier fehlte nur die Zahl 2 auf den Sechser im ersten von zwei gespielten Tipps. Der zweite F├╝nfer mit Zusatzzahl wurde in der Steiermark via Systemschein erzielt, hier war es die Zahl 18, die auf den Sechser-Gewinn fehlte. Beide d├╝rfen sich ├╝ber eine Gewinnsumme von 44.805,30 Euro freuen.

