Polizei sieht vier Männer in Auto – hat schlimmen Verdacht

Veröffentlicht am 26. September 2024, 14:11 / ©BMI/Egon Weissheimer

Und der Verdacht hat sich auch bestätigt. In einer Sackgasse blieb der Fahrzeuglenker stehen, seine drei Mitfahrer verließen das Auto und betraten ein Wohnhaus. Einige Zeit beobachteten die Männer die Umgebung, ehe sie mit mehreren Fahrrädern aus einem Wohnhaus kamen. Sie stellten die Räder in einer Seitengasse ab und holten es nach einiger Zeit mit dem zuvor benutzten Auto ab. In diesem Moment wurden alle vier Tatverdächtigen (zwei Serben, 20 und 23 Jahre, Slowake, 30, und ein Pole, 43) durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen.

Diebesbande festgenommen

Das Diebesgut wurde sichergestellt. Bei den Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass alle vier Festgenommenen bereits einschlägig vorbestraft sind. Bei den Vernehmungen zeigten sie sich teilweise geständig beziehungsweise verweigerten die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Tatverdächtigen in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen laufen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 25. September, um 3.45 Uhr in Wien-Donaustadt.