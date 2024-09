Kärntner Tourismus schreibt im August Rekordzahlen

„Es ist uns gelungen, in einer durchaus herausfordernden Zeit die Hochsaison mit guten Zahlen abzuschließen“, zieht Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) Bilanz. Dennoch zeige die Statistik auch, dass sich der Tourismus in einem Wandel befinde. „Buchungsverhalten, Erwartungen an den Tourismusstandort, gesellschaftliche Trends und viele andere Faktoren ändern sich zunehmend. Auch die Aufenthaltsdauer unserer Gäste wird kürzer, wie uns die August-Zahlen zeigen“, so Schuschnig.

©Büro LR Schuschnig / Taltavull Am Foto: Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP)

Fokus liegt jetzt auf der Zwischensaison

Auf die sich verändernden Rahmenbedingungen wolle man proaktiv einwirken, um auch in Zukunft als Destination attraktiv zu bleiben. Schuschnig: „Es gilt nun, an den richtigen Stellschrauben zu drehen und die Rahmenbedingungen an die Ansprüche unserer Gäste anzupassen.“ Der Landesrat richtet den Blick bereits auf den Herbst und die kommende Wintersaison: „Die Zahlen des vergangenen Sommers sind zufriedenstellend, aber der Fokus liegt jetzt auf der Zwischensaison und dem Winter. Das klare Ziel ist es, als Destination das ganze Jahr über attraktiv zu sein und die touristische Wertschöpfung möglichst ganzjährig zu sichern.“

Wo hast du heuer Urlaub gemacht? Im Inland Im Ausland Auf Balkonien bzw. im Garten Noch gar nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Viele Tourismusgäste aus Deutschland

„Das stabile Hochsommerwetter hat ganz klar, gerade bei den oft kurzfristig buchenden Gästen aus den Nahmärkten, die Lust auf Urlaubstage in Kärnten positiv beeinflusst“, glaubt „Kärnten Werbung“-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner. Die inländischen Gästeankünfte steigerten sich um 14,0 Prozent. Die Ankünfte ausländischer Gäste erhöhte sich um 10,5 Prozent. Die Nächtigungen ausländischer Gäste stieg um 3,4 Prozent auf 1.860.942, jene der Inländer um 4,3 Prozent auf 1.074.593. Der Anteil der Nächtigungen von Gästen aus Deutschland belief sich auf 59,6 Prozent. Weitere 17,4 Prozent der August-Nächtigungen wurden von Gästen aus den Niederlanden erzielt, 6,8 Prozent kamen aus Italien.

©Kärnten Werbung/Johannes Puch Am Foto: „Kärnten Werbung“-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner

Sommersaison verzeichnet trotzdem Rückgang

Für die bisherige Sommersaison von Mai bis August 2024 konnten 7.812.590 Übernachtungen mit einem Rückgang von 0,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres registriert werden. Mit 1.885.350 Ankünften (plus 3,2 Prozent) in den ersten vier Monaten des Sommerhalbjahrs 2024 errechnet sich eine durchschnittliche Verweildauer von 4,1 Tagen.