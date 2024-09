Unfall auf Höhe Hartberg sorgt für Stau auf A2

Veröffentlicht am 26. September 2024, 14:41 / ©Leserin

Auf der A2 Südautobahn in Fahrrichtung Wien zwischen Hartberg und Rastplatz Parkplatz P113 kommt es aktuell laut dem ÖAMTC Verkehrsservice zu „stockendem Verkehr“. Ein Fahrstreifen ist aufgrund eines Unfalls bei Straßenkilometer 112,5 gesperrt. „Bitte vorsichtig fahren“, so der ÖAMTC. Laut einer Augenzeugin sollen zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt sein. Ein Auto kam seitlich auf Straße zu liegen. Weitere Informationen folgen.

©Leserin Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2024 um 14:44 Uhr aktualisiert