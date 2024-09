Millionen-Insolvenz: Maschinenbaufirma schlittert in die Pleite

Das Unternehmen ist im Bereich des Anlagen- und Maschinenbaus tätig und erbringt auch Leistungen in diesem Geschäftsfeld. Der Schwerpunkt liegt hierbei im Bereich der Automobilzulieferindustrie mit Fokus auf Antriebsstränge in der E-Mobilität. Von der Insolvenz seien 57 Dienstnehmer und rund 90 Gläubiger betroffen. Die Passiva betragen laut KSV1870 rund 18,025 Mio. Euro, Aktiva seien in der Höhe von rund 2,239 Mio. Euro gegeben. Der AKV berichtet hingegen von Passiva in Höhe von rund 14,9 Mio. Euro. Demgegenüber sollen Aktiva zu Buchwerten in Höhe von rund 15,7 Mio. Euro bzw. zu Liquidationswerten in Höhe von rund 3,5 Mio. stehen. Die Bewertungskorrektur in Höhe von rund 12,2 Mio. Euro müsse erst überprüft werden.

Insolvenzursache

Seit dem ersten Quartal des Jahres 2024 habe sich das Marktumfeld im Bereich der Elektromobilität laut Schuldnerin massiv verschlechtert. „Investitionen in die Automobilbranche werden derzeit stark reduziert. Neben der Reduktion von Investitionen werden auch bereits geplante und bestehende Projekte und Projekttermine auf unbestimmte Zeit verschoben oder gar eingefroren“, heißt es laut KSV1870-Aussendung. Großkunden seien mit unvorhersehbaren Projektänderungen konfrontiert, weshalb das Unternehmen ebenfalls ständigen Terminverschiebungen ausgesetzt sei. Die aktuelle Konjunkturschwäche, mitunter bedingt durch die hohe Inflation, habe zu einem Rückgang bei Autokäufen geführt. „Auch die massiv gestiegenen Lohnkosten führten dazu, dass die Schuldnerin mit Mitbewerbern anderer Länder, insbesondere China, wirtschaftlich nicht mehr konkurrieren konnte“, berichtet der KSV1870 als Insolvenzursache.

Fortführung wird angestrebt

Die Fortführung des Unternehmens wird laut KSV1870 angestrebt. Im Jahr 2024 habe man bereits auf die Auftragssituation reagiert und massive Einsparungen im laufenden Geschäftsbetrieb vorgenommen. Auch Personal musste abgebaut werden. „Der Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, informiert René Jonke, Leiter Region Süd, in der KSV1870-Aussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2024 um 16:16 Uhr aktualisiert