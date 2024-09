„Adler“ zu Gast bei den 99ers: Brennen auf Wiedergutmachung nach Niederlage

Am morgigen Freitag geht es für den EC iDM Wärmepumpen VSV zum Auswärtsmatch gegen das Team der Moser Medical Graz 99ers (Merkur-Eisarena, Beginn: 19.30 Uhr, live auf ice.hockey sowie im Radio Kärnten Eishockey Magazin). Die „Blau-Weißen“ brennen nach der enttäuschenden Niederlage gegen die Spusu Vienna Capitals auf Wiedergutmachung.

So ist die Ausgangslage:

Nach der 2:3-Niederlage in Ljubljana und der 2:3-Heimniederlage gegen Wien ist für die „Adler“ Wiedergutmachung angesagt. Diese zwei Niederlagen zum Saisonstart zeichnen verantwortlich dafür, dass der VSV aktuell mit 0 Zählern auf dem Punktekonto nur auf der 11. Tabellenposition rangiert. Trotz einer starken Vorstellung gegen die Vienna Capitals konnten die „Adler“ ihre Vielzahl an Torchancen nicht verwerten und gingen trotz der deutlichen Überlegenheit als Verlierer vom Eis. Mitverantwortlich dafür, dass der VSV die beiden Saisonduelle zumindest nur knapp verlor, ist Torhüter JP Lamoureux: Der US-Amerikaner agierte in beiden Duellen überdurchschnittlich gut und konnte – wie bereits in der Vorsaison – alle von ihm statistisch erwarteten Werte klar übertreffen.

Heilmittel: bessere Chancenverwertung

Gänzlich im Gegensatz dazu steht die Offensive der „Blau-Weißen“, die in beiden Partien ein Tor weniger erzielte als statistisch erwartet – das Heilmittel also ganz klar: Die Chancenverwertung verbessern! Positiv stimmt dahingehend nur, dass auf zwei Niederlagen zu Saisonbeginn stets ein Sieg in regulärer Spielzeit folgte, wie in den Saisonen 2020/21 oder 2022/23. Weiters, können die „Adler“ auf eine bereits sechs Spiele währende Siegesserie in der win2day ICE Hockey League gegen die Grazer zurückblicken: Die letzte Niederlage, ein 2:4 in Graz, datiert übrigens vom 28. Oktober 2022. Die letztjährigen Duelle im Merkur-Eisstadion entschieden die „Blau-Weißen“ in klarer Manier mit 5:2 und 7:1 für sich und wollen diesen Siegeszug selbstredend auch in der heurigen Saison fortsetzen, wenngleich die Vorzeichen natürlich gänzlich andere sind.

Viele Neuzugänge bei den Gegnern

Die Steirer haben sich in der Off-Season mit namhaften österreichischen Neuzugängen wie Manuel Ganahl (EC KAC), Tim Harnisch (EC Salzburg), Nico Brunner (Vienna Capitals), Paul Huber (EC Salzburg), Lukas Haudum (EC KAC) sowie Kilian Zündel (HC Ambrì-Piotta) verstärkt. Ergänzt wird dieser starke Österreicher-Stamm von arrivierten Legionären – darunter Korbinian Holzer, Casey Bailey und Rok Ticar – sowie aufstrebenden Legionären, wie Nick Albano, Frank Hora, Trevor Gooch oder Kevin Roy.

Lindner: „Müssen vor dem Tor kaltschnäuziger werden“

Ihren Saisonauftakt gestalteten die Grazer zudem äußerst erfolgreich, fuhren einen 2:1 Arbeitssieg gegen die Vienna Capitals und einen ungefährdeten 4:2-Sieg gegen den HC Innsbruck ein – haben also bereits sechs Punkte auf dem Konto. Aufgrund der namhaften Neuverpflichtungen zählen die 99ers definitiv zum erweiterten Favoritenkreis für den Meistertitel in der win2day ICE Hockey League, weiß Verteidiger Philipp Lindner, der übrigens zwei Saisonen im Dress der Grazer auflief: „Graz hat sich im Sommer mit unglaublichen Spielern verstärkt, aber das macht für uns keinen Unterschied, auch wenn sie klarerweise um den Titel mitspielen werden. Wir wissen, dass wir defensiv kompakter auftreten, die gefährlichen Scheibenverluste, die zu Kontern führen, abstellen und vor dem Tor kaltschnäuziger werden müssen. Wir haben sowohl gegen Laibach als auch gegen Graz zu viele unnötige Chancen zugelassen und unsere eigenen Chancen vergeben. So kannst du natürlich kein Eishockey-Spiel gewinnen.”

Tuomie muss auf Katic, Swette und Wallenta verzichten

Head-Coach Tray Tuomie wird in Graz auf die verletzten Mark Katic und René Swette sowie den erkrankten Elias Wallenta verzichten müssen. Nico Uschan wird für die U20 auflaufen und somit dem Trainerteam nicht zur Verfügung stehen. Verteidiger Daniil Kulintsev hingegen wird sein Debüt für den EC iDM Wärmepumpen VSV als etatmäßiger 7. Verteidiger feiern.