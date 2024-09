Polizist in Kärnten zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt

Ein Polizist (37) wurde heute am Landesgericht Klagenfurt zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt.

Die bedingte Freiheitsstrafe von fünf Monaten unter einer Probezeit von drei Jahren sowie eine Geldstrafe sind bereits rechtskräftig. Dem Bezirksinspektor, der seit 2010 als Exekutivbeamter tätig ist, wurde vorgeworfen, Daten, die ihn selbst und seine Ex-Frau betrafen, gelöscht zu haben und mehrere Dokumente – auch von Berufsanwärtern – aus den polizeilichen Räumlichkeiten entfernt zu haben. Vor Richter Dietmar Wassertheurer begründete der 37-Jährige seine Tat mit persönlichen Nachteilen, die er aufgrund der Daten befürchtete.

Gestohlenes Sturmgewehr mit vier Magazinen

Im Juni 2023 wurde im Haus des Angeklagten ein gestohlenes Sturmgewehr mit vier Magazinen sichergestellt, das im Jahr 2015 aus der Polizeiinspektion Wels-Pernau gestohlen wurde, wo der Polizist damals seinen Dienst verrichtet hatte. Die weiteren vorgefundenen Waffen – insgesamt waren es 20 Stück und tausende Schuss Munition – besaß der Mann legal. Er hatte zum damaligen Zeitpunkt noch seinen Jagdschein. Ebenfalls im Besitz des Mannes befand sich eine Leuchtspurzentralfeuerpatrone, die in weiterer Folge eingezogen wird.

Angeklagter war geständig

Der Angeklagte war geständig und erklärte, er wolle die Verantwortung für seine Taten übernehmen. Er wisse selbst nicht, warum er das getan habe. Den Polizeidienst möchte er unbedingt weiter ausüben. Diesbezüglich steht noch ein Disziplinarverfahren an. Neben der bedingten Freiheitsstrafe muss der Beamte eine Geldstrafe in Höhe von 720 Euro entrichten (180 Tagessätze zu je vier Euro). Wie Richter Wassertheurer begründete, kam dem 37-Jährigen als wesentlicher Milderungsgrund sein Geständnis zugute. Auch seine Unbescholtenheit und sein bisheriger ordentlicher Lebenswandel wurden berücksichtigt. Abgesehen von dieser Tatsache habe er immer ein „tadelloses Arbeitsverhalten“ an den Tag gelegt. (APA/RED 26.9.2024)