Über 600 Gläubiger: Spedition aus Oberösterreich in Konkurs geschlittert

Die "KMC Spedition OG" aus Eferding (selber Bezirk, Oberösterreich) ist in den Konkurs geschlittert.

Die insolvente Firma ist dabei als offene Gesellschaft im Firmenbuch eingetragen und umfasst nur einen Standort in Eferding (Oberösterreich). Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt dabei in der Ausübung des Speditionsgewerbes, wobei es sich bei der „KMC Spedition OG“ um eine reine Spedition ohne eigene Fahrzeuge handelt, wie der „AKV“ weiter erklärt. Im Wesentlichen sei das Geschäftsmodell so aufgebaut, dass man zehn fixe Auftraggeber habe, welche täglich Transportleistungen bei der Firma beauftragen.

Warum ist die „KMC Spedition OG“ in den Konkurs geschlittert?

Bereits während der Corona-Pandemie seien die Umsatzzahlen eingebrochen und erste Mitarbeiter seien entlassen worden. In den letzten Jahren habe man dann zahlreiche Prozessoptimierungsmaßnahmen insbesondere in der Mitarbeiter- und EDV-Struktur vorgenommen, erklärt der „AKV“. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage seien die Aufträge aber weiter zurückgegangen, zudem konnten die gestiegenen Kosten nicht mehr an die Kunden weitergegeben werden.

Verbindlichkeiten von 1,1 Millionen Euro

Darüber hinaus gab es Förderungsausfälle von zwei Großkunden und eine massiv gesunkene Zahlungsmoral. Dass sich die Kunden überwiegend im Ausland befinden würden, habe die Forderungsbetreibung „erheblich erschwert“. Die Verbindlichkeiten liegen laut Informationen des „AKV“ bei rund 1,1 Millionen Euro. Diese bestehen bei etwa 610 Gläubigern. Informationen zu Vermögenswerten sind aktuell noch nicht bekannt.