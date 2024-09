Nach Diebstahl-Serie in Wien und Umgebung: Das sind die Tatverdächtigen

Die niederösterreichische Polizei sucht aktuell nach zwei noch unbekannten Männern, die am 29. Juli dieses Jahres gleich drei Supermärkte in Wien (in Favoriten und Liesing) bzw. im Bezirk Mödling in Vösendorf bestholen haben sollen. Dabei haben sie es zwischen 14.30 und 15 Uhr auf einen Supermarkt in Favoriten, zwischen 15.30 und 16 Uhr auf einen Supermarkt in Liesing und zwischen 16.20 und 16.30 auf einen Supermarkt in Vösendorf abgesehen.

Polizei veröffentlicht Bilder und bittet um Mithilfe

Wie die niederösterreichische Polizei nun erklärt, sollen die beiden Männer Bekleidungsartikel an sich genommen und das Geschäft fluchtartig und ohne zu bezahlen verlassen haben. Der Gesamtwert der gestohlenen Waren beläuft sich dabei auf mehr als 2.000 Euro. Nun sucht die Polizei nach den beiden mit Lichtbildern. Sachdienliche Hinweise sollen an die Polizeiinspektion Vösendorf unter der Telefonnummer 059133-3343 gerichtet werden.