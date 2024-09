Wasser-Verunreinigung in Klagenfurt: Hier ist das Wasser jetzt wieder trinkbar

Vor knapp einer Woche wurde aufgrund einer Enterokokken-Belastung im Klagenfurter Trinkwasser die Empfehlung ausgesprochen, nur abgekochtes oder gekauftes Wasser zu trinken. Die Klagenfurt fingen an Wasser zu horten und räumten sämtliche Wasserregale in den Supermärkten aus. Zudem gab es viel Aufregung rund um die Bundesschulen, welche tagelang „kein Wasser“ bekamen. Seitens der Bildungsdirektion konnte mit den Stadtwerken Klagenfurt eine Lösung für die Wasserproblematik an den Schulen gefunden werden, diese sitzen nun nicht mehr auf dem Trockenen. Im gestrigen Pressegespräch zur aktuellen Wasserkrise wurde bekannt gegeben, dass drei weitere Orte von der Verunreinigung betroffen sind und seit gestern wurde auch die Spüllleistung zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität nochmals erhöht. Auch das Bundesheer unterstützt nun bei der Wasserversorgung und übernimmt die Wasserverteilung. Beim gestrigen Pressegespräch gab es jedoch keine neuen Erkenntnisse gab es in Bezug auf die Ursache der Verunreinigung und auch keine Entwarnung.

Aktuelle Entwicklungen zur Trinkwasserqualität

Am heutigen Donnerstag dem 26. September fand um 17.00 Uhr ein erneutes Pressegespräch in Klagenfurt statt. Wir waren für euch vor Ort. Bürgermeister Christian Scheider eröffnet und merkt an: „Wir fahren unseren Kurs weiter, jeden Tag natürlich mit den Neuerungen und Neuigkeiten und hoffen, nachdem heute der erste Schritt verkündet wird, auch die weiteren Schritte so gesetzt werden können, dass wir sobald zur Normalität zurückkehren können.

Wölfnitz kann Wasser wieder trinken

Erwin Smole von den Stadtwerke Klagenfurt informiert darüber, dass Wölfnitz nun freigeben ist. „Wir haben die Strategie zwei große Stadtteile frei zu bekommen, das ist Wölfnitz und Magdalensberg. Stand heute: Wölfnitz Wasser ist freigegeben und ist in Ordnung, kann also unbedenklich wieder getrunken werden.“ Nun können also circa 25 Prozent der Klagenfurter Bevölkerung, ab jetzt das Wasser wieder trinken.

Unternehmen und Häuser, die noch nicht freigegeben wurden:

Erwin Smole informiert weiters darüber, dass sich in der Region auch ein paar Unternehmen befinden, deren Hausanschluss noch nicht freigegeben ist. „Das ist zum Beispiel der OBI Lendorf, der Obi in der Feldkirchner Straße, der Hofer in der Feldkirchner Straße auch noch nicht. Lendorf Apotheke, das Haus in der Feldkirchnerstraße 217, Magretta Straße 215, von 192 bis 196/2, der südöstliche Teil der Kaserne Lendorf. In diesen Bereichen ist ein anderes Leitungssytem, das noch nicht freigegeben ist“, merkt Smole an.

Magdalensberg soll als nächstes frei werden:

Smole informiert darüber, dass Magdalensberg das nächste freie Gebiet in Klagenfurt werden soll und die Testungen sind sehr aufwendig. Auch informiert Smole darüber, dass man noch immer auf der Suche nach der Ursache sei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2024 um 17:33 Uhr aktualisiert