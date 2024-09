Cool: Eisenstadt bekommt einen KFC

Kentucky Fried Chicken (KFC) expandiert aktuell in Österreich in großem Maße. Auch in Eisenstadt soll ein Fast-Food-Lokal entstehen.

Kentucky Fried Chicken (KFC) expandiert aktuell in Österreich in großem Maße. Auch in Eisenstadt soll ein Fast-Food-Lokal entstehen.

Während erst kürzlich ein KFC in Klagenfurt eröffnet hat und in Kürze auch jener in Villach (beide Kärnten) seine Pforten öffnen soll, sind derzeit drei weitere KFC-Restaurants in Planung, darunter eines in St. Pölten, das im November eröffnen soll, und eines in Liezen, wo noch nicht geklärt ist, wann es eröffnen wird, wie man seitens KFC gegenüber 5 Minuten erklärt.

Eröffnet KFC in Eisenstadt noch im Herbst?

Wie KFC auch erklärt, ist derzeit noch ein weiteres Restaurant in Planung. Auch in der burgenländischen Landeshauptstadt, in Eisenstadt, soll nämlich ein Kentucky Fried Chicken eröffnen und künftig die beliebten Hähnchenkeulen anbieten. Ein Eröffnungsdatum habe man noch nicht, das Menü werde aber jedenfalls das selbe sein, wie in den übrigen KFC-Restaurants, heißt es gegenüber 5 Minuten. In Jobausschreibungen wird jedenfalls von „Herbst 2024“ gesprochen.